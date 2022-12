Ministro de ambiente se refiere al cierre de operaciones de Minera Panamá

Luego del anuncio del presidente Laurentino Cortizo en donde comunicó al país la decisión de ordenar el cierre de las operaciones comerciales de Minera Panamá, tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional pasada la fecha límite impuesta por el Estado panameño, el titular del Ministerio de Ambiente Milciades Concepción explicó que “ellos (la minera), tienen que explicar porqué cada vez venían con propuestas diferentes, desmejorando las condiciones económicas financieras del acuerdo logrado”.

En enero de este año, 2022, de acuerdo con una carta publicada por el Ministerio de la Presidencia de Panamá, la empresa Minera Cobre Panamá, envió una carta al Ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, en donde aceptaban la propuesta de entregar al Estado panameño, un mínimo de 375 millones de dólares anuales, sin embargo, transcurrieron 11 meses y la empresa no llegó a firmar el acuerdo previamente acordado.

Los 375 millones “no fue porque Panamá así lo quiso, sino con base en operaciones mineras en África que reciben (los países), hasta más beneficios que esos 375 millones, donde ellos son los que operan esas minas, lo mismo ocurre en Suramérica”.

Pese a que la empresa no firmó el acuerdo y al cierre de operaciones, el ministro de ambiente indicó que “no se puede decir que no son opciones (de que vuelva la misma empresa a operar la mina), porque no se sabe si mañana deciden aceptar todo lo pactado en enero”.

“Tenemos que preservar la estabilidad laboral de los trabajadores, la infraestructura y la conservación ambiental por lo que, las desiciones que se tomen deben hacerse en el menor tiempo posible para asegurar la operatividad de la mina“, expresó Milciades Concepción, ministro de ambiente, quien destacó además que, “todos los ministros estamos de acuerdo con lo que aceptamos, es lo mejor para Panamá, es una decisión de país “.