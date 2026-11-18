El informe oficial del Ministerio de Trabajo revela una aparentemente contradicción con la realidad económica en Panamá, donde la escasez de dinero circulante contrasta fuertemente con un récord histórico de contrataciones formales en el sector privado.

Para contextualizar este fenómeno, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística confirman un robusto crecimiento del producto interno bruto, superando el umbral internacional necesario para dinamizar la creación de plazas laborales.