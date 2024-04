Movimiento Fuerza Por Panamá hace llamado a respetar la democracia

El Movimiento Independiente Fuerza Por Panamá, que aglutina a más de 80 candidatos a cargos de elección popular, anunció hoy domingo su respaldo al candidato presidencial José Raúl Mulino, e hicieron un fuerte llamado a la Corte Suprema de Justicia a que se respete la democracia del país en vísperas de las elecciones generales del 5 de mayo.

Moisés Fossati, presidente del Movimiento Por Panamá, dijo que ante la situación que vive el país este movimiento se declara en alerta ante cualquier amenaza que se presente contra la candidatura de Mulino.

“Defendamos nuestra democracia, defendamos los votos, defendamos lo que tanto nos ha costado, que es vivir en un país libre y democrático”, manifestó Fossati acompañado de un grupo de líderes del Movimiento Fuerza Panamá.

El dirigente también hizo un llamado a las bases de los partidos Realizando Metas y Alianza que llevan la postulación de Mulino a que también defiendan toda posición de Mulino hacia la presidencia.

“Señores magistrados de la Corte, una vez más hacemos este llamado a que no empañen la democracia en las próximas elecciones. Evitemos una guerra civil, porque vamos a estar bien alerta a cualquier atentado contra nuestra democracia. No vamos a permitir por ninguna parte que se nos quite nuestro candidato presidencial”, advirtió el presidente del Movimiento Fuerza por Panamá.

Durante el anunció de ayer también estuvieron presentes Edgar Murillo, candidato a representante de La Palma Cabecera; Leidy Botello, coordinadora nacional de asuntos de la mujer del Movimiento Fuerza por Panamá; Edilte Ocama, presidente del congreso de tierra Emberá-Wounaan; Sixto Arjona, vicepresidente del movimiento Fuerza por Panamá; y José Machuca, candidato a concejal por el distrito de Sambú, comarca Emberá-Wounaan.