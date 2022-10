Murió el actor británico Robbie Coltrane de la saga de Harry Potter

El actor británico Robbie Coltrane, recordado por interpretar al personaje de Hagrid en las películas de Harry Potter, murió a los 72 años de edad.

Coltrane también apareció en varias series dramáticas y en las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough.

En un comunicado, su agente Belinda Wright confirmó que el actor murió en un hospital cerca de la ciudad de Falkirk en Escocia, su país natal.

Ella describió a Coltrane como un “talento único”, y agregó que su papel como Hagrid le “trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo”.