NBA | Iverson Molinar con $1.2 millones no garantizados y 28 días para hacerse un espacio en la plantilla de los Bucks

Jugar en la NBA no es una cuestión fácil. El panameño Iverson Molina firmó ayer un contrato de $1.2 millones de dólares (no garantizados) con los Milwaukee Bucks en la modalidad de ´Exibit 10´, una especie de contrato donde el jugador no tiene garantizado un espacio en la plantilla para el inició de la NBA el 18 de Octubre por lo que el capitalino deberá luchar hasta lo último, antes del recorte.

¿Que es un contrato EXIBIT 10 en la NBA?

Es un acuerdo entre franquicia y jugador por el mínimo salarial y sin dinero garantizado. Como es conocido, los equipos pueden tener hasta 15 jugadores con contrato estándar, más dos con contrato dual, al inicio de la Temporada Regular. Pero hasta que llega ese momento, esa cifra de 15 fichas puede ser elevada hasta los 20 jugadores para realizar el Training Camp. Pues bien, muchos de estos jugadores trabajan en esa pretemporada bajo el Exhibit 10.

Este contrato no deja de ser un contrato de verano, con la particularidad de contener un interesante bonus para el jugador que lo suscribe. Si es cortado antes de que arranque el curso y se enrola en el equipo afiliado de la G League de la franquicia en cuestión y permanece en ese plantel 60 días, cobrará un bonus de 50.000 dólares. Ese premio arranca en 5.000 dólares y si el jugador resiste dos meses en la liga menor se eleva hasta el tope los 50.000 dólares, a los que hay que sumar los 7.000 dólares mensuales de salario único para todos los jugadores de la G League. Otra forma de ganar esos 50.000 dólares es si el contrato Exhibit 10 es convertido en contrato dual, por lo que el jugador automáticamente recibe ese dinero, aunque sea despedido al día siguiente.

Iverson tendrá 28 días más antes que la franquicia de Wisconsin tome una decisión de anexarle en la primera plantilla o mandarlo al equipo de G-League, Wisconsin Herd.