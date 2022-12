Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones para los Globos de Oro 2023

Las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

La quinta temporada de «The Crown» (Netflix), la exitosa miniserie «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix) y la segunda entrega de «The White Lotus» (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia «Abbott Elementary» (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

La serie limitada «Pam and Tommy» y la segunda temporada de la comedia de «Only Murders in the Building», ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también 4 nominaciones.

Pero la gran sorpresa es que «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Amazon Prime Video), una de las favoritas para la categoría de mejor serie de drama, quedó fuera de la carrera a los Globos de Oro.

Así, «The Crown» (Netflix), que ya arrasó en 2021 con cuatro premios, competirá con «Better Call Saul» (AMC+), «House of the Dragon» (HBO Max), «Ozark» (Netflix) y Severance (Apple TV+) en este apartado.

En la categoría de mejor actriz de una serie de comedia vivirá un auténtico duelo protagonizado por dos estadounidenses con raíces mexicanas: Jenna Ortega («Wednesday») y la ya asentada Selena Gomez («Only Murders In The Building»), a quien le faltaba una nominación al Globo de Oro en su nutrido palmarés.

Lista de principales nominados:

Mejor Película de Drama: “Avatar: The Way of Water”; “Elvis”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Top Gun: Maverick.”

Mejor película musical o comedia: “Babylon”; “The Banshees of Inisherin”; “Everything Everywhere All At Once”; “Glass Onion: A Knives Out Mystery”; “Triangle of Sadness.”

Mejor actriz de drama: Cate Blanchett, “Tár”; Olivia Colman, “Empire of Light”; Viola Davis, “The Woman King”; Ana de Armas, “Blonde”; Michelle Williams, “The Fabelmans.”

Mejor actor de drama: Austin Butler, “Elvis”; Brendan Fraser, “The Whale”; Hugh Jackman, “The Son”; Bill Nighy, “Living”; Jeremy Pope, “The Inspection.”

Mejor película animada: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”; “Inu-Oh”; “Marcel the Shell with Shoes On”; “Puss in Boots: The Last Wish”; “Turning Red.”

Mejor película extranjera: “All Quiet on the Western Front”; “Argentina, 1985”; “Close”; “Decision to Leave”; “RRR.”

Mejor Director: James Cameron, “Avatar: The Way of Water”; Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”; Baz Luhrmann, “Elvis”; Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”; Steven Spielberg, “The Fabelmans.”