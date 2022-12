No hay acuerdo entre el Gobierno y Minera Panamá

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) informó que no hay acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno Nacional y califica de “lamentable” la actitud de la empresa.

“A la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 am de hoy (15 de diciembre). Aun así, la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el Gobierno que reflejaba el acuerdo de enero de 2022. Por el contrario, la empresa envió a las 6:16 am una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado. Esta conducta es lamentable”, dice el comunicado del MICI.

Por esta razón, se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete para analizar la posible respuesta a esta situación.