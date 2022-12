¡NO VA MÁS! Luis Enrique se despide de la Selección Española; el próximo entrenador será un viejo conocido

Después de una rara eliminación contra Marruecos, Luis Enrique se ha despedido de la selección de fútbol de España, tras 6 años. La selección que dirige Luis Rubiales ya habían iniciado un proceso para la renovación del ex DT del Barcelona, pero el traspié contra Marruecos frenó todo. Esto es lo que dice la carta de despedida de ‘Lucho’:

En mi nombre y el de todos los que formamos el staff:

Todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo.

Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces

(presidente Rubiales y director deportivo Molina).

A’todos los empleados de la RFEF con los que compartimos

experiencias y vivencias de todo tipo. Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su

comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido

ayudar más. También a los auxiliares (doctores, fisios, utilleros, seguridad, los de

audiovisuales, los de viajes con Limones al frente, la team manager

Nuria y las nutricionistas etc etc) que trabajan incansablemente para

ayudar a los jugadores y al staff en todo lo que necesitamos. Ha sido

muy especial formar parte de esto. Por último pero no menos importante, a la afición que de manera

uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y

especialmente en los más delicados.Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión… lo que

necesita la selección es APOYO en todo su significado para que Luis de

la Fuente consiga todo lo que se proponga.

¡Vamos ESPAÑA!

Hasta siempre.

Gracias!

LEMG

EL REEMPLAZANTE DE LUIS ENRIQUE

Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador nacional absoluto. La Federación ha optado por dar paso a un técnico de la casa, un entrenador que ha pasado por los diferentes escalones de las inferiores. Con ellas ha ganado el Europeo sub 19, el sub 21, los Juegos del Mediterráneos en 2018 y fue plata olímpica en Tokio. De la Fuente fue jugador del Athletic, con el que ganó las dos Ligas con Clemente a principios de los 80. Captado por Piru Gainza, las raíces vizcaínas de su padre, socio del Athletic, le llevaron a San Mamés. En mayo de 2013 hizo su entrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ponerse al frente de la sub 19 . Tenía 51 años y era el inicio de un camino que nueve años después le lleva al puesto más alto de os entrenadores de la selección.