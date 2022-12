Nueva York anuncia búsqueda de “Zar Anti ratas”

El alcalde de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, Eric Adams, está en busca de un -Zar- para combatir la plaga de ratas de la ciudad. Esta semana Adams publicó una oferta de trabajo en la que se busca a alguien que encabece la lucha de la metrópolis contra las ratas.

Aunque se nombró a este puesto – Zar anti ratas- el nombre oficial será “Director de mitigación de roedores”, y estará remunerado con un salario entre los 120,000 y los 170,000 dólares al año.

Por años otros funcionarios del gobierno de Nueva York han tratado de controlar la plaga de estos roedores y los resultados no han sido contundentes, pues los avistamientos de ratas en parques, callejones y otros sitios de la ciudad han aumentado en los últimos meses.

En el anuncio se puede leer “El candidato ideal es alguien sumamente motivado y un tanto sanguinario, determinado a analizar todas las soluciones desde varios ángulos”. Con esto en gobierno de Adams busca a una persona que sea el rostro de las labores de erradicación de la plaga.

“Las ratas de Nueva York, astutas, voraces y prolíficas, son legendarias por su capacidad de supervivencia, pero ellas no dirigen la ciudad, nosotros sí” menciona el anuncio.

There’s NOTHING I hate more than rats.

If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.

Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022