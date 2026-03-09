Open AI presentó oficialmente el nuevo modelo GPT‑5.4

Open AI lanzó GPT‑5.4 en ChatGPT (como GPT‑5.4 Thinking), en la API y en Codex. Se trata de un modelo de vanguardia más capaz y eficiente para el trabajo profesional. También lanzamos GPT‑5.4 Pro en ChatGPT y en la API, para quienes buscan el máximo rendimiento en tareas complejas.

GPT‑5.4 reúne lo mejor de nuestros avances recientes en razonamiento, programación y flujos de trabajo con agentes en un único modelo de vanguardia. Incorpora las capacidades de codificación líderes del sector de GPT‑5.3‑Codex ⁠ y mejora la forma en que el modelo funciona con herramientas, en entornos de software y en tareas profesionales que involucran hojas de cálculo, presentaciones y documentos. El resultado es un modelo capaz de realizar trabajo complejo del mundo real con precisión, eficacia y eficiencia, entregando lo que pediste con menos idas y vueltas.

En ChatGPT, GPT‑5.4 Thinking ahora puede compartir un plan de razonamiento desde el inicio, para que puedas ajustar el rumbo a mitad de la respuesta mientras trabaja y llegar a un resultado final más alineado con lo que necesitas, sin turnos adicionales. GPT‑5.4 Thinking también mejora la investigación profunda en la web, especialmente para consultas muy específicas, y mantiene mejor el contextoen preguntas que requieren un análisis más prolongado. En conjunto, estas mejoras se traducen en respuestas de mayor calidad: llegan más rápido y se mantienen relevantes para la tarea.

En Codex y la API, GPT‑5.4 es el primer modelo de propósito general que lanzamos con capacidades nativas y de vanguardia para el uso de computadoras lo que permite a los agentes operar computadoras y ejecutar flujos de trabajo complejos en distintas aplicaciones. Admite hasta 1 millón de tokens de contexto, lo que permite a los agentes planificar, ejecutar y verificar tareas a lo largo de horizontes amplios. GPT‑5.4 también mejora el funcionamiento de los modelos en grandes ecosistemas de herramientas y conectores gracias a la búsqueda de herramientas, lo que ayuda a los agentes a encontrar y utilizar las herramientas adecuadas con mayor eficiencia sin sacrificar inteligencia. Por último, GPT‑5.4 es nuestro modelo de razonamiento más eficiente hasta la fecha, ya que utiliza significativamente menos tokens para resolver problemas en comparación con GPT‑5.2, lo que se traduce en un menor consumo de tokens y mayores velocidades.