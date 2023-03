Panamá consigue una sólida victoria en su estreno en el Clásico Mundial

Panamá debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Béisbol, derrotando 12 carreras por 5 a la selección de Taiwán.

La novena nacional desató una tórrida ofensiva de 14 hits, así como una defensiva de lujo con grandes atrapadas de Luis Castillo, José Caballero y Allen Córdoba.

El pitcher ganador fue Randall Delgado, quien entró a relevar a Humberto Mejía en la cuarta entrada.

Los panameños hicieron la mayor parte de su daño en el cuarto inning con cinco carreras y luego seis rayitas más en el sexto episodio.

Panamá ahora jugará contra Países Bajos, que le ganó a primera hora a Cuba 4 por 2.

Fue un partido especial para Panamá, ya que además de significar el regreso al Clásico Mundial, estuvo acompañada por el Salón de la Fama, Mariano Rivera. La leyenda de los Yankees fue el encargado de realizar el primer lanzamiento del juego en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium del país asiático.

What a MOment at the #WorldBaseballClassic!

Legendary closer Mariano Rivera threw out the 1st pitch before the Panama-Chinese Taipei game. pic.twitter.com/rjxZiZZuQY

— MLB (@MLB) March 8, 2023