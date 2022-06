Panamá Sub21 cayó ante Argentina en el torneo Maurice Revello

A pesar de realizar un buen partido, Panamá Sub21 cayó 1-0 contra Argentina en su segundo partido en el torneo Maurice Revello.

La albiceleste se quedó con los 3 puntos gracias a un gol solitario al inicio del segundo tiempo, en la única llegada clara que tuvieron los argentinos.

Panamá ahora se jugará su pase a la siguiente ronda contra Arabia Saudita el próximo sábado a las 7:00 am.

#PANARG | 🗨️@fepafut 🇵🇦 headcoach @DonigaLaraDavid shared his thoughts after the game against Argentina 🇦🇷#TMR2022 pic.twitter.com/E1fzLxx1gd

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 1, 2022