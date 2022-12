Periodista deportivo Grant Wahl muere en Qatar

La noche de ayer, viernes 9 de diciembre se dio a conocer que el periodista deportivo estadounidense, Grant Wahl, falleció mientras cubría el partido de curtos de final entre las selecciones de Argentina y Países Bajos.

De acuerdo a los medios de su país natal, Wahl colapsó en la tribuna de prensa a pocos minutos de haber empezado el tiempo de prorroga del enfrentamiento. Según los informes preliminares, el periodista pudo haber sufrido de un ataque al corazón, sin embargo esta información aún debe ser confirmada por las autoridades.

Wahl quien fue brevemente detenido en Qatar por estar vistiendo una camiseta de arcoíris en apoyo de la comunidad LGBT, siendo este un país en donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. Explicó en su blog que el pasado lunes había asistido a un hospital de la localidad, debido a algunos problemas de salud.

“Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto”, Wahl compartió que lo que pensaba era un simple resfriado evolucionó hasta convertirse en una lo que parecía ser una bronquitis.

Federación de Fútbol de EEUU (USSF), ha publicado un comunicado en donde lamentan la muerte del periodista “La familia entera del fútbol en EE.UU. tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, además agregaron “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”.

