Presidente de Ucrania no ha huido del país

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó este viernes un video de junto a otros altos funcionarios de su gobierno en el distrito gubernamental de Kiev, confirmando que todavía se encuentra en el país.

En las últimas horas, misiles rusos han caído sobre Kiev obligando a cientos de familias a refugiarse en el metro. Las autoridades informaron a los residentes que estuvieran preparados para defender la capital de Ucrania de un asalto que, según el alcalde, ya había comenzado con saboteadores en la ciudad.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Friday posted a video of himself alongside other Ukrainian officials in the governmental district of Kyiv, confirming that he is still in the capital https://t.co/04sgln6TqT pic.twitter.com/ejnVwTqCpJ

— Reuters (@Reuters) February 25, 2022