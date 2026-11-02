Presidente Mulino realiza tradicional romería al mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos protocolares de este 2 de noviembre, Día de los Difuntos en el Cementerio Amador, marcando el inicio formal de las fiestas patrias y rindiendo homenaje a los proceder de la patria, ceremonia donde anunció la firma de importantes leyes para el país.

Mulino -acompañado de ministros, viceministros y autoridades municipales- resaltó que este día, que celebramos las fiestas de la patria con democracia y libertad, se debe exaltar la memoria de quienes los hicieron posible, tanto los próceres como los soldados la independencia “quienes estuvieron allí poniendo el pecho y honrando nuestra independencia y un futuro como el que estamos teniendo”.

“Recibimos estas fechas contento y mitad triste porque hay muchos panameños pasándola mal después del terremoto, pero no nos corta la idea del trabajo duro que estamos implementando en esa zona para retornarlos a la vida normal lo antes posible. Iniciamos mañana ese folclor, pero serán desfiles -por lo menos por lo que hemos comentado- bastantes modestos en comparación con otros años”, sostuvo Mulino al enviar un mensaje a los panameños a que honren la patria con reflexión y no con diversión en solidaridad con los panameños afectados con el sismo.

El inicio de los actos se dio con la colocación de la ofrenda floral en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, escoltado por la Guardia de Honor del SPI.

El orador de fondo fue Julio Linares Franco quien pronunció un discurso conmemorativo e histórico que justifica la independencia de Panamá de Colombia en 1903 y reflexiona sobre la construcción de la identidad nacional panameña. Destacó una nación con identidad y nacionalidad, con un sentimiento cultural y geográfico de pertenencia, como con el vínculo jurídico y anímico que se fortalece mediante la actitud nacionalista.

Concluyó sus palabras subrayando que la historia de Panamá, tras 1903, ha sido una lucha constante por perfeccionar su soberanía y autodeterminación internacional lo que ha sido continuo hasta el presente, pero sin en el pasado se logró sacar adelante al país, en el presente también se logrará.

Mientras que, ante la tumba de los Soldados Caídos de la Independencia, igualmente se colocó una ofrenda floral, acompañado del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi; el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega; y concejales. En este escenario correspondió a la honorable señora Meyvis Barrios ser oradora de fondo.