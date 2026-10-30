Presidente Mulino regresa a las zonas afectadas por el sismo en Veraguas y Herrera

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se encuentra realizando hoy viernes una gira de trabajo en el sector de Llano Grande, en Veraguas, donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inició la construcción de 20 de 154 viviendas para familias afectadas por el pasado terremoto en esta área .

Esto forma parte de la primera fase que contempla las primeras 2,700 casas que construirá el Gobierno para las familias que perdieron su hogar, número que irá en aumento de acuerdo con el programa de contrataciones y el proceso de inspección.

“Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, afirmó el mandatario durante este recorrido que incluye Ocú y Pesé.

Acompañado por la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino y por los ministros Fernando Boyd (salud), Jaime Jované (Miviot) José Ramón Icaza (Canal), la gobernadora de Veraguas Ildemarta “Tuti” Riera, el Presidente Mulino recorrió zonas afectadas, casas en construcción, albergues, el centro de acopio, y la iglesia donde se realizan giras médicas para atender a la población, principalmente niños y adultos mayores.