Qatar 2022- El mundial de lo ilógico

Al paso del tiempo, el planeta tierra redefine y actualiza constantemente el concepto sobre la normalidad. Lo utiliza con el propósito de calificar un acontecimiento que, a todas luces, no deja de ser subjetivo. Alguna vez, la serie televisiva, Los Locos Addams, presentaba esta frase particular: ‘Lo que es normal para la araña es un caos para la mosca’. La oración, tan alejada a la realidad, no está.

Porque sí: describir estos 64 partidos que acabaron de pasar es caer en cuenta que la perspectiva sobre lo lógico y lo común no predominó. Empezando desde aquel momento en que se determinó que una nación tan poderosa en lo económico, pero tan cuestionable, tanto en lo político como en lo deportivo, fuera sede de un Mundial. Tampoco se podía entender que un Campeonato se hiciera a finales de año y que además las eliminatorias fueran a definirse en el mismo año de la Copa. Lejos de toda costumbre, este evento ya generaba cierta antipatía; se llegaron a leer letreros de boicots en varias naciones del mundo y hubo turno además para debates políticos y hasta morales sobre la realización de este evento. Grata sorpresa en estos días.

Finalizado el conteo regresivo, llegó noviembre y con él, la celebración que prometía 6 semanas de escenarios idílicos, logística impecable y, sobre todo, fútbol de élite. La gente, en su mayoría, le dio la oportunidad y desde el primer partido, algo desafío lo común: ¡un sudamericano derrotó al anfitrión! Esto no sucede todos los días, aunque es muy cierto que el vencedor fue Ecuador, y que el derrotado fue un enclenque como Qatar. Dicho sea de paso, qué impensado fue ver un local tan malo como el equipo qatarí: fatal en sus tres partidos y olvidables como fanáticos del deporte.

Transcurría el torneo y se iban dando escenarios que llevaron a creer que todo era una alucinación: desde Gales marcando un gol en esta Copa 64 años después, pasando por la impactante victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina, la inesperada jerarquía japonesa versus Alemania y España (sin olvidar la heroica que por poco consiguió hacer Costa Rica), hasta el trabajo mesurado pero extraordinario que estaban alcanzando selecciones como Croacia, Marruecos y Corea del Sur. Fue una etapa de Grupos tan loca que algunos la llegaron a llamar la mejor Fase de Grupos de la historia. Argumento poco usual pero comprensible cuando se ve que por ejemplo, y por puro fútbol, pasó una selección pequeña como la de Australia y quedaron sin nada equipazos como Alemania, Dinamarca y Bélgica.

En medio de lo insólito, llegaron los Octavos de Final en donde el libreto de la competición parecía tranquilizarse. En efecto, esto fue una verdad parcial: Argentina, enredada, fue superior a Australia; Francia e Inglaterra bostezaron con lo fácil que superaron a Polonia y a Senegal respectivamente; Corea del Sur recibió el carnaval incompasivo de los brasileños y los suizos fueron víctimas de una colosal exhibición portuguesa. Eso sin olvidar un partido emotivo entre japoneses y croatas donde la definición por penales hizo su temida aparición y un juego donde los neerlandeses dejaron en la lona a un prometedor elenco estadounidense. Todo indicaba calma o normalización. Fue el equipo de Marruecos, con una resistencia admirable y una solidez franca, quienes sacaron a una selección con tanto potencial como España y le puso, otra vez, el tono surreal a lo que estábamos presenciando.

¿Faltaba más? Obvio. En los Cuartos de Final, ya con 8 equipos en la pelea, se reducía la cantidad pero no la calidad de la ilógica y esto gracias a que los 4 partidos fueron de alta electricidad: el agónico empate croata para alcanzar los penales y eliminar así a la candidata Brasil, el muro marroquí eliminando la constelación portuguesa, la sufrida clasificación por penales de los argentinos ante una aplomada selección neerlandesa, y la auténtica final adelantada entre franceses e ingleses donde el manejo de las emociones se le dio mejor a ‘les bleus’.

Superó todo pronóstico, toda montaña vista a la distancia… todo lo predecible que se pueda calcular. El primer tiempo fue de puro orgullo sudamericano, sin contestación alguna de los europeos, quienes con rabia y abruptamente, irrumpieron con dos golpes en la segunda mitad para dejar contra las cuerdas a quienes tenían dominado el encuentro. El oxígeno en el cuerpo de los espectadores y protagonistas se comportaba de manera extraña. La respiración se cortaba y los gestos, las miradas confusas… fue un disparate. El alargue, con el 2do gol de Messi y el 3er gol de Mbappé, con sus 123 minutos y contados segundos, concluidos con la atajada de Emiliano Martinez, lograron encumbrar un juego que puede llegar a calificarse como la mejor final en la historia de los Mundiales.

El dictamen final lo dieron los penales nuevamente, y consagró la figura del popular ‘’Dibu’’ como otro gran referente de la Selección Argentina. Si a eso le sumamos la concentración y la gran técnica en los cobros, los argentinos pudieron darse el gusto de celebrar su tan musicalizada 3era estrella. Muchas emociones desbordantes y júbilo sudamericano albiceleste; lo único lógico de aquel 18 de diciembre fue que las lágrimas y los aplausos del planeta fútbol se difundieran sin cesar.

Finalizado el Mundial, la vida sigue y seguirá su camino en redefinir lo obvio, lo acostumbrado… lo normal. No obstante, en unos años y con todo el panorama que dejó este 2022, lo ilógico llegó para inmortalizarse: la imagen de Messi levantando su título más grande con una túnica árabe y rodeado de sus compañeros es suficiente evidencia.

Artículo redactado por:

Daniel Franco Ospina

Puedes encontrar a nuestro periodista de Nex Sport en Twitter e Instagram como @untaldanidan