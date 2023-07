¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? La enfermedad que preocupa a países sudamericanos

Desde el 26 de junio del año en curso, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), de Perú, emitió una alerta epidemiológica ente el incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré en diferentes regiones del país y hasta el pasado 8 de julio se registraron un total de 191 casos, de los cuales se reportaron al menos 4 defunciones.

De acuerdo con la información suministrada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 58.6% de los casos corresponden a hombres, con 112 casos, de los cuales 38 son menores de 17 años de edad.

Ante esta situación, Ecuador también ha emitido una alerta epidemiológica por el registro de casos en las poblaciones cercanas a la frontera con Perú.

Pero, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies. Estas sensaciones pueden extenderse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo y causar la muerte.

Hasta el momento, no hay una cura para el síndrome de Guillain-Barré, pero varios tratamientos pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad. No obstante, la mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento. Pese a que no se ha podido determinar con exactitud qué provoca esta enfermedad, los pacientes que la padecen han sufrido alguna na infección por COVID-19 , Zika , infecciones respiratorias o gastrointestinales.

Síntomas de alerta: