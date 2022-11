Rebel Wilson anuncia el nacimiento de su primogénita

La actriz australiana, Rebel Wilson, anunció el día de ayer 7 de noviembre mediante una publicación en Instagram, el nacimiento de su primera hija vía vientre de alquiler, formalmente llamado gestación subrogada. “Más que orgullosa de anunciar el nacimiento de mi primer bebé, Royce Lilian”.

“No puedo describir el amor que tengo por ella, ¡es un milagro maravilloso!”, agregó Wilson, quien agradeció a todas las personas que la acompañaron durante este proceso especialmente a la gestante subrogada.

“Quería agradecer a la preciosa persona que la ha llevado en su vientre y ha dado a luz con tanta gracia y cuidado”. mencionó Rebel conocida por su participación en las películas de Notas Perfectas -Pitch Perfect-. “Gracias por ayudarme a empezar mi propia familia, es un regala increíble” agregó.

El pasado mes de mayo la actriz de 42 años, mencionó durante una entrevista con la Revista People, que perdió 36 kilogramos después de que un doctor le dijese en 2019 que tendría más posibilidades de engendrar óvulos si bajaba de peso.

(EFE)

Beyond proud to announce the birth of my first child, Royce Lillian, born this past week via surrogate 💗 she’s a little miracle! pic.twitter.com/KXH6FfqBYq

— Rebel Wilson (@RebelWilson) November 7, 2022