Regresa lo mejor de béisbol mexicano a la pantalla de Nex Panamá

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya tiene fecha de inicio para la Temporada 2023, será el 20 de abril cuando se escuche la voz de playball en el Estadio Domingo Santana en duelo en el que los actuales campeones Leones de Yucatán se medirán contra los Bravos de León.

Nuevamente, por segunda temporada consecutiva, Nex Panamá transmitirá la nueva campaña de la LMB haciendo especial énfasis en la actuación de los peloteros panameños.

Durante la primera semana, se vivirán las series inaugurales entre: Toros vs. El Águila, Rieleros vs. Acereros, Saraperos vs. Mariachis, Sultanes vs. Algodoneros, Generales vs. Tecolotes, Olmecas vs. Guerreros y Piratas vs. Pericos.

Los organizadores de la liga informaron que el fin de semana del Juego de Estrellas, a disputarse en la ciudad de Tabasco, será del 16 al 18 de junio.

La ronda regular tendrá 90 juegos por equipo, lo que representa un total 810 juegos. Asimismo, se mantendrá el mismo sistema de competencia de loas temporadas 2020 y 2021: con seis equipos calificados por zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos.

La campaña regular del circuito finalizará el domingo 6 de agosto. La postemporada iniciará el 8 de agosto en la Zona Sur y el 9 de agosto en la Zona Norte. La Serie del Rey se disputará del 8 al 16 de septiembre.

Habrá cuatro etapas de postemporada:

· 1er Playoff: 8 al 17 de agosto

· Series de Zona: 18 al 27 de agosto

· Series de Campeonato: 28 de agosto al 6 de septiembre

· Serie del Rey: 8 al 16 de septiembre