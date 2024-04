Rihanna habla de su esperado regreso a la música

Ha pasado mucho tiempo desde que la cantante Rihanna se alejó de la música, para dedicarle tiempo a sus negocios y familia. Su último álbum de larga duración fue ‘Anti ‘, octavo disco de estudio, que salió a principios del año 2016.

Sus fanáticos han estado a la espera de su regreso musical, con mucha paciencia y ansias. La cantante no había brindado mayores detalles sobre esta faceta de su vida, únicamente se ha dejado ver en el Half Time Show del Super Bowl en el 2023 y recientemente en un concierto privado, donde amenizó la boda del hijo del hombre más rico de India. Según datos de medios internacionales, dicha presentación tuvo un pago de 6 millones de dólares, a la artista de Barbados.

En una reciente entrevista con la revista Interview, habló sobre su próximo disco. Durante las conversaciones previas a las fotos para la portada, le preguntaron que si tenía la vibra para hacer música nuevamente. A lo que ella respondió: “Tengo muchas ideas visuales. Es raro. Mi cerebro está trabajando al revés en este momento”, explicó la cantante.

“Por lo general, primero tengo la música y la música me lleva a todas estas oportunidades visuales, pero ahora tengo todas estas imágenes y aún no tengo las canciones para ellas. Quizás las ideas visuales me estén llevando a las canciones que necesito hacer”.

Cuando se le preguntó si veía el proyecto como una especie de “renacimiento”, Rihanna respondió: “Ideas aleatorias, ideas extravagantes, cosas que no tienen nada que ver conmigo en absoluto. Quiero decir, que no puedo decírtelo ahora mismo pero será pronto”.