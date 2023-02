Tiroteo en la universidad de Michigan deja 3 muertos y 5 heridos

En horas de la noche de este lunes 13 de febrero, se ha registrado un tiroteo en uno de los edificios de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) en el que han resultado al menos cinco estudiantes heridos y tres muertos.

Según los informes de las autoridades locales, el sospechoso quien ha sido identificado como Anthony McRae, de 43 años, fue encontrado fuera del campus MSU y falleció tras cometer suicidio, informó el sheriff encargado de la policía de MSU, Chris Rozman durante una conferencia de prensa.

McRae no era un estudiante de MSU o un empleado del centro de estudios, tampoco mantenía ningún vínculo con la universidad, hasta el momento las autoridades no han logrado determinar la razón del tiroteo “No tenemos absolutamente ninguna idea de cuál fue el motivo”, indicó Rozman.

De acuerdo al departamento Correccional de Michigan, McRae se encontraba en libertad condicional durante 18 meses hasta el pasado mes de mayo de 2021, debido a la posesión de un arma de fuego cargada sin contar con los debidos permisos.

Rozman mencionó que aún la escena está siendo procesada “Todavía estamos en el proceso de juntar todas las piezas para tratar de entender qué pasó”. Además el Dr. Denny Martin agregó durante una conferencia de prensa que los heridos permanecen en estado crítico en el Hospital Sparrow.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023