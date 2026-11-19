La reunión celebrada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, marcó la primera vez que los líderes de estos tres países se sentaron a dialogar.

Comenzaron hablando de la responsabilidad compartida de mantener la paz, en su calidad de vencedores de la Segunda Guerra Mundial y potencias mundiales. Sin embargo, los comunicados emitidos por las tres naciones tras el encuentro reflejaron más simbolismo que contenido sustancial.

La «declaración de paz» publicada al término de la reunión no hizo mención alguna a la guerra de Rusia en Ucrania ni al conflicto en Irán encabezado por Estados Unidos. En ella se señalaba que los líderes coincidieron en la necesidad de reformar las Naciones Unidas, aumentar el suministro de petróleo y reducir los riesgos nucleares. No obstante, el documento no especificó el tipo ni el alcance de las reformas a la ONU que los líderes acordaron impulsar.

Asimismo, las tres partes coincidieron en que los funcionarios estatales deberían gozar de inmunidad frente a procesos judiciales, oponiéndose a lo que denominaron «abuso de jurisdicción» por parte de la Corte Penal Internacional, según los informes.

A continuación, se presentan los puntos clave de las conversaciones, que se prolongaron durante más de una hora.