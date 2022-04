Ucrania califica como “masacre de civiles” lo ocurrido en la ciudad de Bucha

Un nuevo horror emerge en Ucrania y desata conmoción, estupor y lleva a la Unión Europea a considerar nueva y más duras sanciones contra Rusa, por la masacres “deliberadas” de civiles, que se denuncian desde Bucha, en la periferia de Kiev.

Según Human Rights Watch, hay “evidencia de crímenes de guerra cometidos en Bucha”, la ciudad al noroeste de Kiev ocupada durante mucho tiempo por las fuerzas armadas rusas.

En detalle, el grupo de derechos humanos afirmó haber entrevistado a una mujer que vio a las tropas rusas rodear a cinco hombres y dispararle a uno de ellos en la nuca, matándolo.

“Hemos documentado un caso claro de ejecución sumaria por parte de las fuerzas armadas de la Federación Rusa en Bucha el 4 de marzo”, dijo un portavoz de Human Rights Watch, citado por The Washington Post.

También el gobierno de Kiev denuncia ejecuciones de civiles por parte de soldados rusos. “En Bucha, región de Kiev, se descubrieron cuerpos de personas con las manos atadas, asesinados a tiros por soldados rusos, que yacen en las calles.

Estas personas no estaban en el ejército. No tenían armas. No representaban una amenaza”, detalló en Twitter Mykhaylo Podolyak , el asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

También publica una foto de tres cadáveres en la calle, uno de los cuales tiene los brazos atados a la espalda. Son civiles y no murieron en bombardeos o enfrentamientos. Literalmente fueron fusilados.