Usuarios de Twitter quieren que Musk dimita

Al menos el 57.5% de los usuarios de la plataforma Twitter, admitieron que en una encuesta realizada por el mismo CEO de la compañía, Elon Musk, que Musk debía dimitir de su puesto como cabeza de la empresa.

En esta encuesta creada el domingo, el empresario sudafricano preguntaba si debería “dimitir como jefe de Twitter”, la misma terminó la madrugada de este lunes 19 de diciembre y más de la mitad de los 17,5 millones de usuarios que respondieron afirmativamente a su cuestionamiento.

A pesar que en su momento Musk, expresó que “acataría” los resultados de la encuesta, ni él, ni Twitter se han pronunciado luego de revelado los resultados.

Esta no es la primera vez que el CEO, realiza un sondeo no científico sobre sobre temas primordiales a las que se enfrenta la plataforma de medios sociales, entre ellas si debe reincorporar a los periodistas que había suspendido de Twitter.

Esta encuesta se produjo tras el anuncio de otro cambio dentro de la plataforma. Twitter había anunciado que los usuarios no podrían enlazar contenido con otras plataformas sociales como Facebook, Instagram, Mastodon, las cuales fueron descritas como prohibidas.

Las decisiones políticas de Musk han dividido a los usuarios. Ya el en su momento ha abogado por la libertad de expresión, pero ha suspendido las cuentas de alguno periodistas o otros usuarios, por considerarlas un riesgo para la seguridad.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022