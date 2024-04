Xavi decide seguir en el Barcelona para otra temporada

Xavi Hernández permanecerá como técnico del Barcelona durante otro año después de todo, al aceptar el cumplimiento de su contrato hasta 2025, dando marcha atrás con su decisión de renunciar al final de la temporada, informaron el miércoles dos personas con conocimiento del acuerdo.

Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que no estaban autorizadas para pronunciarse públicamente.

El Barcelona aún no ha oficializado la decisión. Se espera que lo haga el jueves, cuando el presidente Joan Laporta explicaría los detalles del cambio de parecer.

Medios españoles informaron que Xavi se reunió el miércoles durante horas con el director deportivo Deco y con Laporta para acordar la continuidad del entrenador en vez de la salida prevista.

La decisión de insistir con Xavi se tomó tres días después que una derrota 3-2 ante el Real Madrid prácticamente sepultó las aspiraciones del equipo de repetir como campeón de la Liga española. Se ha esfumado virtualmente también la posibilidad de un título esta temporada.