MLB: Yankees de Nueva York contratan al experimentado Matt Carpenter

Las lesiones son un mal de nunca acabar y los Yankees de Nueva York lo están sufriendo ahora mismo y necesitan reemplazos. Y es que los Bombarderos del Bronx han sorprendido en las últimas horas y han anunciado que firmaron un contrato con el experimentado infielder Matt Carpenter. Ante las lesiones y ausencias que han sufrido en los últimos días, han decidido sumar a sus filas al pelotero All-Star y ganador del Bate de Plata en 2013.

En las redes sociales de los Yankees de Nueva York, el equipo confirmó que llegó a un acuerdo de Grandes Ligas con Matt Carpenter. En este momento, los detalles del contrato del experimentado toletero zurdo son desconocidos, pero se ha informado que ya fue agregado a la lista activa para estar disponible para la serie ante Tampa Bay.

