Camilo y Evaluna anunciaron la llegada de su hija: Índigo

Camilo y Evaluna Montaner son padres de una niña. El cantante colombiano anunció en su cuenta de Instagram el nacimiento de su primera hija en su casa en Miami con la cantante y actriz venezolana.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar”, escribió Camilo en una publicación, junto con una serie de imágenes que incluyen sus manos sosteniendo los pies de la bebé, momentos del parto y él tocando la guitarra junto a la recién nacida.

“Es una niña feliz y curiosa”, agregó el músico. “Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”

Evaluna, hija de Ricardo Montaner, compartió el mismo post en sus redes.

Camilo no especificó la fecha de nacimiento u otros detalles, y su publicista dijo a The Associated Press poco después que aún no tenía más información.

La pareja se casó en febrero de 2020 y en octubre de 2021 anunció que esperaba su primer bebé con una canción titulada “Índigo”, como dijeron entonces que planeaban llamar a su primerizo, fuera niño o niña.