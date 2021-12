Actrices de “Sex and the City” junto apoyan denuncias contra Chris Noth

Las estrellas de la versión renovada de “Sex and the City” expresaron su apoyo a las mujeres que acusan a su coprotagonista, Chris Noth, de agresión sexual.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, actrices que repiten sus icónicos papeles de “Sex and the City” en el nuevo programa de HBO Max “And Just Like That…”, emitieron un comunicado en las redes sociales.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, señalaron.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias”, agregaron.

“Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, señalaron en el comunicado.

Noth fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en 2004 y 2015 en un artículo publicado el 16 de diciembre en The Hollywood Reporter.

Al día siguiente, una tercera mujer lo acusó de agredirla en un restaurante de la ciudad de Nueva York, donde trabajaba en 2010.

Noth negó las denuncias de agresión de las tres mujeres.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, aseguró Noth.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé”, continuó.

El actor aseguró que “los encuentros fueron consensuados”.

“No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, continuó.

Tras recibir la tercera acusación, Noth emitió un comunicado en el que asegura que “la historia es una fabricación tota, y los supuestos relatos detallados a lo largo se leen como una pieza de mala ficción”.

Su portavoz dijo que “Chris no tiene conocimiento de quién es este individuo y jamás ha cruzado esa línea y nunca la cruzaría”.

Las tres mujeres que acusan a Noth se dieron a conocer de forma anónima.

Noth apareció en los titulares desde el lanzamiento de “And Just Like That …”. Su personaje, John Preston, también conocido como Mr. Big, murió después de un entrenamiento.

“The Equalizer”, un programa de CBS en el que apareció como el exdirector de la CIA William Bishop, confirmó el lunes que Noth fue retirado del elenco.

“Chris Noth ya no filmará episodios adicionales de The Equalizer, con efecto inmediato”, confirmaron Universal Television y CBS en un comunicado conjunto enviado a TODAY.