Alcaldía de Panamá explica la tala de árboles en Calle 53 Este

Antes las denuncias y quejas en redes sociales, sobre la tala de árboles que se realizó el día de ayer en Calle 53 Este, la Alcaldía de Panamá aclaró que se trata de un operativo programado de sustitución.

“Las especies que se encuentran en el sitio, están levantando la estructura de las aceras y a futuro podrían afectar las tuberías que se encuentra debajo del terreno”, puntualizó el Municipio en sus redes sociales.+

Además, informó que los árboles serán reemplazados por otra especie que no causará daños a la servidumbre del área.

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realiza trabajos de tala en la servidumbre de la calle 53 Este. pic.twitter.com/TC2fa0rNMo — Municipio de Panamá (@panamamunicipio) January 7, 2024

Por su parte, Ricky Domínguez, representante del corregimiento de Bella Vista, afirmó no estar enterado de esta situación y expresó su desacuerdo.

“Ayer nos enteramos de la tala de árboles en Marbella. Quiero aclarar que no estábamos al tanto de que harían esto y no estamos de acuerdo porque estas especies, Lluvia de Oro, no son invasivos. En todo caso consideramos que este no es el mejor momento”, dijo Dominguez.