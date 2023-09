Alemania conquista su primer Mundial de Baloncesto

Alemania se consagró el domingo por primera vez campeón de la Copa Mundial de baloncesto, imponiéndose el domingo 83-77 ante Serbia en la final.

Dennis Schroder lideró la ofensiva alemana con 28 puntos, mientras que Franz Wagner añadió 19.

Alemania completó una marcha perfecta de 8-0 en el torneo, convirtiéndose en el quinto equipo sucesivo que se proclama campeón de manera invicta. Previamente, el mejor resultado de los alemanes en los mundiales fue la medalla de bronce en Indianápolis 2002.

La victoria en Filipinas corona un glorioso verano boreal para el baloncesto alemán. Dirk Nowitzki fue exaltado al Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

Aleksa Avramovic anotó 21 puntos y Bogdan Bogdanovic agregó 17 para Serbia (6-2), que perdió una final por segunda vez en las tres últimas ediciones. Fueron vapuleados 129-92 ante Estados Unidos en el duelo por el título de 2014. No se esperaba mucho de ellos debido a la ausencia de Nikola Jokic, su astro que venía de ganar el campeonato de la NBA con los Nuggets de Denver. Jokic decidió tomar descanso con miras a la próxima temporada.

Una ofensiva 22-10 en el tercer cuarto le dio a Alemania el margen suficiente de ventaja tras un primer tiempo de ida y vuelta.

📺 Germany stand tall as World Champions after beating Serbia in an electric Final in Manila! #FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/90H5VHORuz

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023