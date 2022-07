Argentinos piden al Gobierno que reacciones ante la crisis socioeconómica

Miles de personas se manifestaron en las calles de la capital y otras ciudades de Argentina el sábado en medio de la celebración del Día de la Independencia, para expresar su rechazo al accionar del gobierno frente a las dificultades socioeconómicas que atraviesa el país sudamericano.

Portando la bandera argentina, los manifestantes marcharon y mostraron su enojo a través de carteles y cacerolazos, en momentos en que afloran dudas y preocupación en el país sobre la negociación de la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una inflación desatada que acumula un 30% en lo que va de año y que según analistas podría llegar a 70%, además de la escasez y alza del precio del dólar en el mercado oficial y el paralelo.

En Buenos Aires, se registraron concentraciones en el Obelisco, la avenida 9 de julio y la plaza de Mayo bajo la consigna “Defendamos la República” o el “Argentinazo”, que contó con la participación de numerosos sectores políticos, así como una fuerte presencia de la izquierda argentina, en una semana marcada por los enfrentamientos entre las distintas fuerzas de la coalición gobernante y tras la dimisión del ministro de Economía y la asunción de la economista Silvina Batakis como su reemplazo.

“Ha sido una crisis política en el gobierno en el que se ven las grietas que ya existían y que se venían mostrando desde hace meses. Pero la realidad es que cambian de figuritas pero no el rumbo, porque también hay que tener memoria sobre quién es la ministra Batakis, que ya fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli, fue la ministra que achicó los proyectos de salud, de educación de infraestructura”, afirmó Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), a The Associated Press.

“Hay que romper con el FMI y desconocer esta deuda porque es una estafa, las estafas no se pagan y esta deuda es odiosa, fraudulenta e ilegitima”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por el partido Izquierda Socialista, declaró a la AP que “un 9 de Julio, donde se celebra la primera independencia nacional, el Frente de Izquierda con un montón de organizaciones marcha a plaza de Mayo, para plantear que hay que romper los lazos que nos atan a las cadenas del FMI, dejar de pagar la deuda”.

“Es la deuda de los usureros internacionales, los bonistas privados son usureros internacionales”, señaló.

Para el diputado, se trata de “un pacto colonial de dependencia y de saqueo” que está generando una inflación anual del 80% en el país.