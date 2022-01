Ariana Grande improvisó parte de su interpretación en “Don’t Look Up”

La cantante Ariana Grande improvisó parte de su interpretación en el filme “Don’t Look Up”, reveló el director Adam McKay.

La trama de la película gira en torno a dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima y que destruirá la Tierra.

Cuando intentan dar a conocer la terrible noticia en medios de comunicación se dan cuenta de que a las personas les importa muy poco y que el tema deja de ser relevante cuando se conoce que la estrella pop del momento fue engañada por un DJ.

Grande y Kid Cudi interpretan a famosas estrellas del pop que realizan un concierto en la película.

En un especial detrás de escena para Netflix Film Club, McKay calificó la letra de la “mejor improvisación” de Grande.

McKay dijo que el personaje de Ariana es muy parecido a ella: está en todos los tabloides, genera titulares por doquier y sus relaciones siempre están en el ojo de los medios.

El hecho de que ella interprete a una estrella pop es también una crítica que la actriz apoya desde el guion haciéndole saber a los medios que muchas veces le dan prioridad a temas banales y no a lo realmente importante.

“Ariana Grande ciertamente improvisó. De hecho, su mejor improvisación fue cuando cantó la canción por primera vez. Ella fue la que agregó todas esas cosas sobre ‘Todos vamos a morir'”, relató.

La letra de Grande de la canción “Just Look Up” incluye frases que McKay aseguró que no puede dejar de ver.

En una entrevista con Jimmy Fallon, Grande indicó que el proyecto la emocionó desde el primer momento que supo de él.

“Fue emocionante porque amo a Adam Mackey, soy muy fan de su trabajo”, afirmó. “Él se acercó a mi y me dijo ‘tengo un rol para ti en mi nueva película’ y yo le dije ‘espera, tengo que audicionar, tengo que ganarme el papel, prepararme para él’ y me dijo ‘no, no, es un personaje pequeño, una cosa pequeña'”.

“Yo le dije que quería leerlo para asegurarme que podía hacerlo bien. Lo leí, lo adoré, es brillante, es pequeño, pero es divertido y tiene una parte increíble”, dijo la estrella de 28 años, que personifico a Riley, una popstar que eclipsa las noticias de que el mundo se va a acabar.

La película está protagonizada por Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence como el doctro Randall Mindy y Kate Dibiasky.

El reparto también incluye a Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Cate Blanchett, Tyler Perry y Timothée Chalamet

El título es favorito para ser finalista en los Premios Oscar de 2022. (ANSA).