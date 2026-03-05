Asamblea aprueba proyecto que fortalece conservación del Casco Antiguo de Colón

El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá dio luz verde en tercer debate al Proyecto de Ley 80, una iniciativa que busca fortalecer la conservación del patrimonio histórico y dinamizar el turismo en zonas emblemáticas del país.

La propuesta modifica la Ley 136 de 2013 y fue impulsada por el Ministerio de Cultura de Panamá con el objetivo de extender los incentivos fiscales y las medidas de protección que rigen en el Casco Antiguo de Panamá.

Más incentivos y expansión hacia Colón

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que los incentivos fiscales y las medidas de protección se ampliarán para incluir también el Centro Histórico de Colón. Con esto, las autoridades buscan impulsar la restauración urbana y atraer inversión privada en esta zona con alto valor patrimonial y potencial turístico.

La iniciativa toma como referencia el modelo de revitalización que ha tenido el Casco Antiguo en la capital, apostando por replicar ese proceso en la costa atlántica.

Qué cambia con la nueva ley

Entre los aspectos principales aprobados destacan:

Prórroga de Incentivos: Se amplía el periodo de beneficios para propietarios e inversionistas que rehabiliten edificios históricos dentro de los conjuntos monumentales.

Expansión a Colón: Por primera vez se establece un esquema formal de incentivos para su restauración y desarrollo.

Seguridad Jurídica: La ley elimina normas previas (como la Ley 53 de 2017) para unificar los criterios de conservación y evitar vacíos legales en la protección del patrimonio.

Próximo paso

Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto será enviado al presidente de la República para su sanción oficial. Una vez firmado, deberá publicarse en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia.

Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la protección de sitios históricos clave del país y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo turístico y cultural en estas zonas.