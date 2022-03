CCIAP cree que llegó el momento de encarar el reto de alcanzar una educación de calidad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que, a propósito del inicio de clases presenciales, el país debe buscar una solución definitiva para conseguir una educación de calidad.

Comunicado completo:

“Luego de dos largos años, los alumnos finalmente asistirán a los diferentes centros educativos del país, a partir de este 7 de marzo; sin embargo, no podemos perder de vista que este paso nos devuelve a la realidad que enfrentábamos antes de la pandemia, tiempos en que nuestros niños asistían a clases, pero por diferentes razones ampliamente discutidas, no recibían o no asimilaban los conocimientos esperados, con lo cual las pruebas internacionales mostraban que estaban rezagados con respecto a sus pares.

Lo anterior nos lleva a recordar que, con el retorno a las aulas, tendremos que encarar ese otro reto impostergable: la educación de calidad.

Por cerca de cuatro décadas, hemos arrastrado esta deuda, la cual, seguramente, la pandemia la profundizó. Como gremio responsable y preocupado por las deficiencias endémicas y estructurales del sistema educativo panameño y su impacto en la competitividad del país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que se trata de un tema crítico y prioritario, probablemente el más importante y, para enfrentarlo, ha propuesto diferentes acciones en las diferentes ediciones de nuestro proyecto Agenda País..

Existen diversos estudios y consensos sobre nuestra realidad educativa y múltiples propuestas para atenderla; siendo la más reciente la del Pacto del Bicentenario, al cual nos hemos suscrito con el fin de dar seguimiento y apoyar al cumplimiento de los diferentes acuerdos.

Una de las conclusiones principales es que ningún sistema educativo será mejor que la calidad alcanzada por sus maestros y profesores; es decir, se debe trabajar en un sistema nacional de capacitación docente integral. Adicionalmente, existe una marcada desactualización de la metodología y planes de estudio, los cuales entre otras cosas, están desvinculados de la realidad y necesidad de Panamá y el mundo.

El reto que tenemos por delante es actualizar la metodología y planes, orientándolos a la mejora continua de la educación. Debemos aspirar a una educación moderna y de calidad, que sean presentados con un nivel pedagógico de excelencia.

Por otro lado, tal y como se acordó en el Pacto del Bicentenario, debemos atender la insuficiente e inadecuada infraestructura, la inequidad en el acceso entre las regiones educativas, la disparidad existente en acceso a internet y la conectividad, factores que inciden en el proceso de enseñanza de los estudiantes; sobre todo, en áreas potenciales para un desarrollo de habilidades y competencias efectivo, que los preparen para su crecimiento profesional y laboral.

Como gremio hemos recomendado apoyar el funcionamiento del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional de la Educación (COPEME), como actor garante del cumplimiento de políticas y líneas de acción. Y nos hemos sumado al mensaje de este en el sentido de que: “lograr mejorar la capacidad instalada ayudaría a estudiantes, educadores, administrativos y al propio sistema educativo, a adquirir capacidades y competencias necesarias para la educación en el siglo XXI”.

Panamá tiene un rezago educativo importante y, si no aprovechamos esta oportunidad para poder enmendar el camino, entendiendo que se trata de una responsabilidad compartida y una misión generalizada como sociedad y de largo andar, condenaremos nuestro querido país al fracaso. El retorno a clases representa retomar el camino. Ahora urge dar el siguiente paso: apostar por la calidad educativa de nuestro sistema”.