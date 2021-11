Christiansen advierte que el juego contra El Salvador es una final

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este domingo que el duelo del martes ante El Salvador es la primera final de varias que tendrá su equipo en el octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

“La primera final la tendremos el martes, si no se logra el triunfo no habrá más finales”, indicó el timonel de la roja centroamericana en una conferencia de prensa.

Christiansen aclaró que no se siente favorito, a pesar de jugar en casa y con público, y tampoco habló de una obligación de ganar, porque eso le mete más presión a sus jugadores.

“No me gusta hablar de favorito, más bien me gusta hablar de la necesidad, El Salvador necesita ganar para no quedar fuera, nosotros para seguir en la pelea, necesitamos ganar”, precisó el hispano-danés.

“Nuestra idea es salir a ganar y ser muy agresivos, intensos desde el minuto uno e imponernos al rival. Hay que ir por todo, lo tenemos en nuestras manos y no podemos dejarlo escapar”, explicó.