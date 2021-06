Comienza cumbre del G7 en búsqueda de la reconstrucción post Covid

La cumbre de los jefes de Estado y de gobierno del G7 comienza hoy bajo presidencia británica en Carbis Bay, Cornualles, con el lema “Building back better”, tendiente al compromiso de trabajar hacia la reconstrucción mundial tras el tsunami de la pandemia.

La cumbre está signada por las habituales medidas de seguridad, especialmente estrecha en torno a la “zona roja” de Carbis Bay y St. Ives, a las que se suman las precauciones sanitarias: incluyendo el aislamiento de un hotel entero que alberga periodistas estadounidenses y miembros de la delegación alemana tras el descubrimiento de un pequeño foco de Covid entre los empleados del lugar.

El comienzo se prevé para las 14.00 locales con las fotos de rigor. Luego comenzará la primera sesión de trabajo, dedicada en particular a la economía y a la justicia social, bajo el título “Building Back Better: Recovery for All” (Reconstruyendo mejor, una recuperación para todos).

Mañana seguirán sesiones, bajo el mismo lema, en torno a la flexibilidad, la política exterior, la sanidad y las vacunas, en tanto el domingo se hablará de la sociedad abierta y finalmente sobre el clima y una política más “verde”.

Las últimas tres sesiones se extenderán a los gobernantes invitados de Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica.

Ayer la víspera fue dominada por la presencia del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, y su reunión bilateral con el anfitrión, Boris Johnson.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos no solo es “profunda y significativa” sino también “indestructible”, dijo Johnson hoy a la BBC.