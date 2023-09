Descubren fósiles de primer pez profundo en los Apeninos

Las huellas fósiles que dejaron en el fondo del mar los peces más antiguos de las profundidades se remontan a hace 130 millones de años y fueron descubiertas en Italia, en los Apeninos.

Los autores del descubrimiento, que hace retroceder 80 millones de años el inicio de la colonización de las profundidades del mar, son el grupo de investigación internacional guiado por el paleontólogo italiano Andrea Bacon, de la Universidad de Génova, en colaboración con los investigadores de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, Pisa, Parma y del Museo de historia natural de Piacenza.

El estudio fue publicado en la revista de la Academia americana de las ciencias PNAS.

“Cuando encontramos los primeros rastros fósiles no me lo creía, no creía que fuera posible haber encontrado esas huellas y por ese motivo tardamos 10 años para estar seguros de nuestras conclusiones”, explicó Baucon a ANSA.

Las encontradas en tres distintos yacimientos paleontológicos, en los alrededores de Piacenza, Modena y Livorno, son las huellas dejadas en el fondo marino por al menos dos diferentes especies de peces que buscaban comida.

“Son huellas muy similares a las que dejan también los peces actuales que van a buscar en el fondo organismos escondidos debajo de la arena”, señala.

Los tres yacimientos han conservado porciones de fondo marino que datan de comienzos del Cretáceo, hace 130 millones de años, es decir, mucho antes de la formación del actual Mediterráneo, que entonces se encontraban a cerca 1.500 metros de profundidad. (ANSA)