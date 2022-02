Desde hoy comienza operativo de seguridad por los días de asueto

Más de 30 mil unidades de los estamentos de seguridad y emergencias participan desde hoy, y hasta el próximo 2 de marzo, en la “Operación Kairos Fase ll”, para reforzar la vigilancia en los próximos días de asueto.

“Recuerden que no hay carnavales, no hay culecos, no hay galleras, no hay parking. Le pedí el apoyo a los municipios, porque sé que hay algunos que dan permisos y al final eso termina y riñas y hasta en homicidios”, manifestó el ministro de Seguridad, Juan Pino.