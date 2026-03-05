Detienen a Britney Spears tras sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears volvió a ser noticia luego de que autoridades de California la detuvieran durante la noche del miércoles por sospechas de conducir bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.

De acuerdo con reportes, la intérprete fue interceptada por agentes de la Patrulla de Caminos mientras se encontraba sola en su vehículo en una zona cercana a su residencia, en Westlake Village. Tras el procedimiento, los oficiales la trasladaron a un centro médico para realizarle una prueba de sangre que permitiera verificar su nivel de alcohol en el organismo.

Luego de la toma de muestras, Spears fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura durante la madrugada. Sin embargo, permaneció bajo custodia solo por unas horas, ya que fue liberada alrededor de las 6 de la mañana bajo el procedimiento conocido como “citar y liberar”, que permite dejar en libertad al detenido con la obligación de comparecer ante la justicia posteriormente.

La artista deberá presentarse ante un tribunal del condado de Ventura el próximo 4 de mayo de 2026, fecha en la que se evaluará su situación legal.