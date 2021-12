El Metro de Nueva York en problemas por Omicron

El salto en los casos de Covid-19 obliga al metro de Nueva York a cortar sus recorridos debido a la escasez de personal, contagiado o aislado por contactos cercanos, y también hay una sensible baja en la frecuencia de los trenes.

De hecho, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) advirtió sobre una reducción significativa en los viajes al menos hasta el jueves.

“Como todos en Nueva York, nosotros también nos hemos visto afectados por el aumento de casos de Covid”, tuiteó la MTA, esperando que la reducción ayude a mantener a sus empleados seguros y saludables.

Por eso advirtió a los pasajeros: “revisen los horarios y cronogramas con frecuencia, de lo contrario corren el riesgo de esperas prolongadas e infinitas”.

“A menudo decimos, estamos ejecutando todo el servicio que podemos con las tripulaciones que tenemos disponibles, y lo decimos en serio. Nuestro objetivo es mantener a Nueva York en movimiento, de manera segura y eficiente”, agregó la MTA.

“Estamos tomando estos pasos proactivos para brindar el mejor servicio posible esta semana y mantener seguros a nuestros empleados”, señaló luego.

La MTA también resaltó que está trabajando para implementar las pautas de cuarentena revisadas del estado de Nueva York para los trabajadores esenciales, lo que ayudará con la escasez de personal.

Solo el 24 de diciembre, se registraron 49.708 nuevos casos de Covid en el estado de Nueva York, un nuevo récord. El 25 de diciembre se registraron 36.454.

El periódico The New York Times señaló antes de la Navidad que los estadounidenses “están hartos y cansados de estar hartos y cansados, de rehacer los planes para adaptarse a los últimos riesgos del virus; de buscar pruebas caseras y no encontrarlas; de preguntarse si, después de dos años de esquivar al Covid-19, de sobrevivir a la enfermedad o de vacunarse, e incluso de recibir el refuerzo, la variante Omicron es la que inevitablemente contraerán”.