Feid lanzará serie en formato anime: ‘Sorry 4 That Much’

El artista colombiano de género urbano Feid, también conocido como Ferxxo, reveló recientemente que protagonizará un nuevo proyecto animado titulado Sorry 4 That Much.

El primer avance de esta serie se presentará hoy 6 de junio a las 7:00 p. m. hora de Colombia y el viernes 7 a las 9:00 a. m. en Japón, con el lanzamiento oficial programado para abril de 2025.

En el avance, Feid aparece como el protagonista del anime, distinguido por su traje verde, gorra, gafas y cabello rubio.

Además, en el clip aparece una muñeca con el icónico cabello color rosado de Karol G, pareja del artista en la vida real y que muchos de sus fanáticos asumen que podría ser ella figurando en la historia, lo cual ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Como era de esperarse, el nuevo proyecto del cantautor de 32 años ha causado una masiva reacción en las redes sociales, ya que muchos aseguran ver referencias a su pareja sentimental conocida en la industria como La Bichota.

El personaje de Feid aparece en el video junto a una mujer cuyas características físicas, especialmente su cabello rosado, recuerdan a la cantante de Mi ex tenía razón.

La aparición de esta mujer ha dado pie a numerosas conjeturas entre los seguidores, quienes especulan sobre si el proyecto será una historia de amor ficticia entre Feid y Karol G. Comentarios de los fans como “me encanta” y “cada día me sorprendes más” reflejan el entusiasmo que ha despertado el anuncio.