Fiscalía tiene temor de su propio testigo

“Mi nombre es Rony Rodríguez, hoy 24 de septiembre de 2021, vengo a decirle a el testigo protegido, que me enteré que teme por su vida, porque yo estoy desaparecido, no yo no estoy desaparecido, simplemente no me he presentado a ese proceso amañado porque no voy a mentir como tú”, dijo refiriéndose al testigo protegido.

Añadió que él no se vendió por “cuatro monedas de oro”, que también a él les fueron ofrecidas.

“Yo no me vendí por cuatro monedas de oro, a mí me ofrecieron todo lo que te ofrecieron a tí y mucho más, pero como no accedí, mira todo lo que ha pasado y la persecución que he tenido y hasta la jubilación me quitaron, que es un derecho adquirido que pelearé posteriormente”, expresó.

Rodríguez recalcó que a él le ofrecieron de todo y que si hubiera accedido estuviera recibiendo todos los beneficios que obtuvo y sigue obteniendo el testigo protegido por señalar a Ricardo Martinelli.

“A mí me ofrecieron todo, yo estuviera ganando tu plata, pero no me vendí como tú, así que no andes diciendo por allí que yo estoy desaparecido, cuando se dé la oportunidad yo voy a aparecer y voy a desmentir todo lo que tú has dicho, sé hombre y asume la responsabilidad, porque mentiste desde el día uno que declaraste, mentiroso, eres un mentiroso”, enfatizó.’