Globos de Oro anuncian a los presentadores de este año

El programa anunció su primer grupo de presentadores el miércoles. Otros que subirán al escenario serán Julia Garner, George López y Justin Hartley.

Yeoh regresa a los Globos un año después de ganar el premio a la mejor actriz en una película dramática por “Everything Everywhere All at Once”, pronunciando un conmovedor discurso de aceptación (y una amenaza semi-seria de golpear al pianista que comenzó a interrumpirla). ).

Los Globos de Oro son conocido por su celebración borracha del cine y la televisión y la antesala de la temporada de premios.

Los escándalos han llevado a una renovación de la membresía y a una nueva emisora ​​para el programa de enero. 7, pero queda una pregunta clave: ¿lo sintonizarán los espectadores?