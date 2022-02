Hermanos Klitschko prometen tomar las armas para defender a Ucrania

Los hermanos ucranianos Vitali y Vladimir Klitschko, ambos miembros del Salón de la Fama del Boxeo Mundial, hicieron un llamado al mundo entero a tomar medidas inmediatas para detener la invasión de Rusia en Ucrania.

Vitali Klitschko, quien es alcalde de Kiev desde el año 2014, afirmó no tener miedo en tomar las armas para defender su país: “”Ya es una guerra sangrienta. No tengo otra opción, tengo que hacerlo. Lucharé”, dijo el ex campeón mundial de peso pesado.

Por su parte, Wladimir, ya se alistó en el ejército ucraniano y crtiticó directamente a Putin: “Ahora, el presidente de Rusia está utilizando una retórica de guerra en la más pura tradición Bolchevique, y está reescribiendo la historia para justificar su nueva división de fronteras”.