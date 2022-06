Hoy inicia la segunda edición de la Liga de Naciones por Nex Panamá

La Liga de Naciones de Concacaf abre el telón este jueves con los equipos de la Liga A en acción; entre ellos, Panamá cuando reciba a Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández.

Para esta fase de grupos, las 41 selecciones masculinas de la región han sido divididas en tres Ligas: A, B y C, según los resultados de la primera edición del certamen celebrada en 2019.

Este mes de junio se realizarán 68 partidos, mientras que en marzo de 2023 se jugarán otros 34 partidos. Con esto, los ganadores de cada grupo de la Liga A avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones.

En Panamá el torneo se podrá ver a través de la pantalla de Nex TV y Viva Canal 33, comenzando este jueves con cuatro partidos: Anguila vs. Dominica,

Guayana Francesa vs. Guatemala, Belice vs. Rep. Dominicana y Guadalupe vs. Cuba.

El plato fuerte de nuestra cartelera será el próximo 12 de junio, cuando la Selección Nacional visite a Martinica desde las 5:00 p.m.

Calendario completo para este fin de semana: