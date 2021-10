Inglaterra prohíbe aplicar bótox a menores de edad

La llaman “cara de selfie” o “cara de Instagram” y la buscan y sueñan cada vez más menores en Gran Bretaña (y no solamente) y desata, por cuenta y riesgo, retoques, pequeños tratamientos estéticos con agujas finas, para parecer más bellas, siempre más a los ojos de los otros que a los propios.

Desde hoy no será más posible hacerlo en Inglaterra porque entró en vigor el “Botulinum Toxin and Cosmetic Fillers (Children) Act”, una ley que prohíbe a los menores de 18 años someterse a tratamientos con bótox o el relleno de los labios, con el fin de mejorar su propio look.

Una medida pedida desde hacía ya tiempo y que llega para poner orden, aunque no del todo, en un sector caracterizado por una persistente carencia de reglas.

Al menos se tutelan los más jóvenes, si bien la prohibición no incluye algunas pequeñas intervenciones como aquella para obtener el llamado “ojo de zorro”. Los números del fenómeno son más bien importantes y ello explica la urgencia de la ley.

Solamente el año pasado en Inglaterra se hicieron 41.000 intervenciones con el bótox en adolescentes. Mientras para el relleno de labios se habla de casi 30.000 casos concernientes a menores, registrado en 2017, según los últimos datos disponibles.

Los promotores de la ley pidieron incluso a Gales, Escocia e Irlanda del Norte implementar medidas similares de modo de evitar posibles “viajes de la belleza”, de los ingleses, sobre todo muchachas, que se trasladan a otra nación del Reino Unido para poder realizarse los tratamientos prohibidos.

Fueron señalados numerosos casos de procedimientos que fueron hechos sin ninguna formación profesional específica y que, a menudo, terminan causando daños más o menos graves a los pacientes, como infecciones, hematomas y seromas (acumulación excesiva de suero).

El problema es que, por el momento no es obligatorio para el personal de los centros de estética recibir una adecuada formación para este tipo de tratamientos.