Jason Momoa confiesa que vive en una casa rodante

Uno de los personajes más representativos de la industria en Hollywood, se ha colocado en el centro de atención recientemente debido a las declaraciones que dio sobre cómo ha cambiado su vida tras divorciarse.

Momoa y su exesposa, la también actriz Lisa Bonet, terminaron su matrimonio en 2022 y recientemente formalizaron su separación, pero ambos aseguraron que a pesar de la decisión de finalizar su relación amorosa, el proceso de su ruptura ha sido amistoso por el bien de sus dos hijos.

Después de la firma para disolver su matrimonio, Momoa tomó una decisión drástica: vivir en la carretera dentro de una casa rodante.

Esta acción ha llevado a muchos a pensar que el actor se quedó en la calle tras su divorcio. Sin embargo, Momoa aclaró que no está en quiebra, no tiene problemas de dinero con su ex esposa y no es una persona sin hogar.

El intérprete de Aquaman explicó que optó por un estilo de vida nómada debido a su apretada agenda laboral, ya que pasa más tiempo viajando que en su casa. Además, su nuevo programa On the roam lo ha llevado a vivir de esta manera.

En este proyecto, Jason entrevista y conversa con artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de los Estados Unidos.