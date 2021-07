Miles de migrantes colapsan pequeña población de Colombia

Esto es “una bomba de tiempo”, alertó hoy Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, la pequeña población el noroeste de Colombia que tiene represados a más de 10 mil migrantes provenientes de lugares tan remotos como Africa, Asia y hasta de Haití que sueñan con llegar a Estados Unidos.

Según el mandatario de ese municipio, de unos 70 mil habitantes y a orillas del Mar Caribe en la frontera con Panamá, la localidad no da abasto para recibir a más personas, ni para trasladarlas a la zona limítrofe, lo que ha generado un represamiento que les impide salir del municipio.

El problema, según explicó Tobón, es que con la apertura de fronteras, que estuvieron cerradas por el Covid-19 en países como Chile, Brasil o Ecuador, los migrantes emprendieron su tránsito hacia el norte de América, uno de cuyos pasos obligados es la frontera de Colombia con Panamá.

El represamiento de persona no es de hoy. Es el cúmulo de cuatro meses de llegada diaria de hasta 800 migrantes que buscan hacer tránsito hacia Panamá.

Pero en Necoclí solo hay una empresa de transporte marítimo que posee dos lanchas que parten de lunes a viernes hacia la población de Capurganá.

En ese lugar, los migrantes, incluidos niños y mujeres embarazadas, emprenden una travesía que puede durar hasta una semana a través del Tapón del Darien, una zona selvática que comparten Colombia y Panamá.

“Tenemos más de 10 mil migrantes represados con la incertidumbre de no saber cuándo les van a vender el boleto” para tomar la embarcación hacia la frontera, precisó Tobón, quien ha sido alertado por los mismos migrantes que desde el sur del continente vienen hacía su municipio unas 30 mil personas más.

“Literalmente es una bomba de tiempo, hasta miedo me da la sensación”, manifestó el mandatario a Caracol Radio, al advertir que los migrantes no se dejan censar, ni usan mascarilla, ni guardan distanciamiento social; no se sabe quiénes están enfermos y además generan una demanda de necesidades que su población no puede ofrecer.

Se trata de 10 mil personas que necesitan alimentarse y un lugar de descanso y aseo, pero a la fecha todo en ese municipio está colapsado, de acuerdo a la descripción hecha por el alcalde local, que le pidió al gobierno solucionar la situación.

Tobón afirmó que el represamiento de estas personas ha generado graves tensiones, peleas y discusiones entre ellos, sin contar que quienes tienen menos recursos económicos se ven obligados a dormir en las calles y en playas de la población.

La Defensoría del Pueblo aseguró que durante este año han “transitado” por el paso fronterizo con Panama “unas 33 mil personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal, Ghana, entre otros países”.

Tobón pidió a Migración Colombia, la entidad encargada de controlar los accesos y salidas del país, que establezca un “tapón” en la frontera con Ecuador, mientras logran evacuar a los migrantes represados en Necoclí y reclamó un puesto de control de esa entidad en su municipio. (ANSA).