NBA | México albergará partido de temporada regular de NBA, después de 2 años de ausencia

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y Zignia anunciaron, que el cinco veces campeón de la NBA San Antonio Spurs y el tres veces campeón de la NBA Miami Heat jugarán un partido de temporada regular en la Arena CDMX de la Ciudad de México el sábado 17 de diciembre, marcando el primer Juego de la NBA en la Ciudad de México desde 2019 y el 31° juego de la liga en México en general, más que cualquier otro país fuera de los EE. UU. y Canadá. La NBA y Zignia continuarán colaborando en futuras iniciativas de la NBA en México durante los próximos años.

Los Spurs están dirigidos por el cinco veces campeón de la NBA, el entrenador Gregg Popovich, quien durante la temporada 2021-22 se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA, y actualmente cuenta con el medallista de oro olímpico de 2020 Keldon Johnson, la selección general No. 9 de 2022 Jeremy Sochan y 2021 No. .12 selección global Joshua Primo. El Heat está dirigido por Erik Spoelstra, quien ha llevado a la franquicia a dos campeonatos de la NBA, y actualmente cuenta con el seis veces All-Star de la NBA Jimmy Butler, el All-Star de la NBA de 2020 y el tres veces miembro del Segundo Equipo All-Defensive Bam Adebayo y el 2021. -22 Kia Sexto Hombre del Año Tyler Herro.

Los Spurs debutaron en México en octubre de 1994 con dos partidos de pretemporada en el Palacio de los Deportes. En general, los Spurs han jugado seis partidos en México, más recientemente una victoria en tiempo extra por 121-119 contra los Phoenix Suns como parte de los Juegos de la NBA en la Ciudad de México 2019. El enfrentamiento marcará el segundo partido del Heat en México, después de derrotar a los Brooklyn Nets 101. -89 como parte de los Juegos de la Ciudad de México de la NBA 2017.

OFFICIAL: We’re hosting four special out-of-market home games this season in honor of our #Spurs50 anniversary celebration!

📍 Mexico City (Arena CDMX) – Dec. 17

📍 Alamodome – Jan. 13

📍 Austin (Moody Center) – April 6 & 8

— San Antonio Spurs (@spurs) August 17, 2022